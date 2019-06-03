Словами «сижу не жрамши» Онищенко развил тезис о жизни чуть-чуть впроголодь

День здорового питания и отказа от излишеств в еде отметили в России в первое воскресенье лета. Инициатива российских диетологов стала «здоровым» ответом отмечаемому примерно в это же время в Соединенных Штатах «празднику живота» — Национальному дню, когда можно есть все, что хочется, фактически — Дню обжорства.

В преддверии этого дня в российских СМИ разгорелась дискуссия о здоровом питании. Катализатором дискуссии стали слова первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, который отметил, что в пожилом возрасте нужно заниматься физическими упражнениями и не переедать, то есть жить чуть-чуть впроголодь. Парламентарий на собственном примере рассказал, что это значит.

С похожим заявлением выступил и глава Чечни Рамзан Кадыров, который в своем Telegram-канале призвал к умеренности в еде, напомнив завет пророка Мухаммеда, который советовал заполнять желудок пищей лишь на треть.

В авторской колонке для Федерального агентства новостей Геннадий Онищенко подвел предварительные итоги этой дискуссии.

Итоги дискуссии о жизни чуть-чуть впроголодь. Колонка Геннадия Онищенко

Начну с классика современной поэзии Андрея Вознесенского, который переложил в стихи слова великой балерины Майи Плисецкой о том, как ей удается в довольно почтенном возрасте сохранить стройную фигуру. На вопрос французской журналистки, какой диеты придерживается балерина, Плисецкая ответила афористично и четко:

«Сижу не жрамши».

Вознесенский, прочитав это интервью, использовал слова балерины в поэме «Портрет Плисецкой»:

«Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен. Так отвечают художники и олимпийцы. «Сижу не жрамши!» Мощь под стать Маяковскому. Какая издевательская полемичность!»

Пусть эта маленькая история будет своего рода эпиграфом к нашему разговору.

Думаю, пришло время подвести промежуточные итоги дискуссии о здоровом питании, поскольку главные итоги впереди. Напомню, поводом к разговору послужил мой комментарий по поводу заключения американских врачей относительно опасности ожирения для лиц старшего возраста. Эти выводы соответствуют данным Всемирной организации здравоохранения.

А вот данные Росстата за 2018 год. Это независимое государственное агентство беспристрастно констатирует, что в нашей стране, как и по всему миру, за последние годы значительно выросло число людей с избыточным весом, в том числе молодых. В нашей стране за период с 2013-го по 2018 годы в возрастной группе от 13 до 17 лет число людей с избыточным весом выросло до 17%. В когорте россиян от 25 до 39 лет — на 42%. Среди лиц старше 50 лет — более, чем на 70%. Эти показатели не могут не тревожить.

Основная точка приложения усилий здесь, естественно, молодежь, люди активного возраста, но большие усилия необходимо сосредоточить и на работе со старшей возрастной группой, которая стала предметом нашего обсуждения.

Напомню, речь шла об абдоминальном ожирении, опасность которого признается во всем мире. Ожирением считается состояние, при котором соотношение объема талии к объему бедер превышает 0,8 для женщин и 0,95 для мужчин. Ученые делят ожирение на несколько категорий — избыточная масса, ожирение первой, второй, третьей и четвертой степени. Напомню, при абдоминальном ожирении жир накапливается вокруг внутренних органов, сначала нарушая, а при тяжелых формах — парализуя их работу. Отмечу, при тяжелых формах ожирения масса тела может превышать рекомендованную почти на 100%.

Много лет занимаясь этой проблемой, врачи пришли к выводу: без ограничений в пище при профилактике и лечении ожирения не обойтись. Не менее важна физическая активность, без которой эту проблему также не решить. Это касается всех возрастов, начиная с дошкольного, когда детям нужно прививать культуру питания и постоянной физической активности.

Эту работу мы должны проводить во всех возрастных категориях, очень важна она и в возрастной группе лиц старше 55 лет. В старшем возрасте нужно особенно внимательно следить, чтобы потребление пищи было адекватно расходам энергии и физической активности.

При этом, естественно, нужно помнить, что, снижая объемы и калорийность пищи, нужно заботиться, чтобы питание было сбалансированным по микро- и макроэлементам, витаминам, наличию клетчатки и т. д. В питании людей всех возрастов должно быть все, что нужно организму для полноценной жизнедеятельности.

Несколько дней назад я прошелся по улицам Москвы, понаблюдал за людьми, в том числе старшего возраста. Могу с удовлетворением констатировать: при том, что удельный вес людей старше 50 лет в Москве выше, чем в среднем по России (благодаря достаточно высокой продолжительности жизни в столичном регионе), я увидел на улицах в основном людей подтянутых, которых было значительно больше, чем людей с избыточным весом.

Это меня порадовало, как и состоявшаяся дискуссия. Это хороший повод еще раз напомнить всем, что одна из важнейших задач нынешнего политического цикла, поставленная нашим президентом, — сбережение здоровья нашего населения. И тут борьба с избыточным весом очень важна — ведь это путь к активному здоровому долголетию.

В заключение хочу высказать слова благодарности Госдепу США, который организовал информационную атаку на меня, и которую активно подхватили такие иностранные агенты, как, например, «Радио Свобода». Атака была подхвачена и развита так называемой «оппозицией», которая весьма специфически оценивает все, что происходит в нашей стране, не гнушаясь оголтелой критикой всех и вся. Что ж, я им очень благодарен: они вызвали интерес к обсуждаемой проблеме, хотя и неадекватными средствами.

Могу только посочувствовать организатором атаки, которые не выполнили задачу, поставленную перед ними их американскими хозяевами. Но я рад, что они дали возможность людям еще раз задуматься о собственном здоровье.

Меня умилило и отеческое похлопывание меня по плечу, как например, сделало уважаемое издание «Комсомольская правда». Судя по всему, некоторые СМИ весьма далеки от народа, ведь мы знаем, что сегодня люди уделяют большое внимание своему здоровью, стараются вести здоровый образ жизни.

Что касается некоторых новоявленных диетологов, засветившихся в связи с этой темой, могу им посоветовать как говорится учить матчасть. Впрочем, с ними у меня еще будет особый разговор.

В заключение всем желаю здоровья и напоминаю, что здоровье требует системной кропотливой работы, чтобы привести свой организм к оптимальным параметрам.