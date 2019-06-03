Психологи назвали основные ошибки в воспитании детей

Москва, 3 июня. Психологи назвали основные ошибки, которые стоит избегать родителям в воспитании детей, чтобы они выросли счастливыми.

Международный день защиты детей отмечался во всем мире 1 июня. Специалисты в связи с праздником напомнили, что годы взросления и становления личности — важнейший период в жизни человека, в течение которого закладываются моральные ценности. От того, в каких условиях развивался ребенок и был ли он счастлив, зависит его будущее, отметили психологи.

Они перечислили несколько ошибок, которые родители часто совершают, пусть и из лучших побуждений, в результате чего дети вырастают неуверенными или эгоистичными.

В первую очередь, психологи указали, что с точки зрения воспитания неправильно отказываться от чего-либо в жизни в угоду ребенку. Малыш, который получает все желаемое, в то время как родители испытывают материальные или другие трудности, может вырасти равнодушным к проблемам окружающих, отметили они.

Во-вторых, эксперты призвали не возлагать на детей свои желания, которым не удалось сбыться.

«Пытаясь компенсировать свои комплексы через вашего ребенка, вы рискуете сломать ему жизнь», — передает Planet Today.

В-третьих, как отметили психологи, чрезмерный контроль может привести к тому, что из ребенка получится безвольная и несамостоятельная личность. Критика также не приведет к положительному результату, отметили они. По словам экспертов, критикуя, взрослые сознательно занижают самооценку детей.

«Чтобы всего этого избежать, совет простой: просто любите вашего ребенка», — заключили они.

Ранее психологи назвали несколько простых правил, следуя которым человек может измениться и стать счастливым. Специалисты отметили, что зачастую испытать это чувство людям мешают различные обстоятельства, такие как нелюбимая работа или отсутствие романтических отношений.

Кроме того, эксперты рассказали о качествах, которые присущи сильным духом людям, и объяснили, как воспитать их в себе.