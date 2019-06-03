Мэй намерена обсудить с Трампом тему «российской киберугрозы»

Лондон, 3 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обсудить с президентом США Дональдом Трампом тему «российской киберугрозы». Об этом сообщил глава британского МИД Джереми Хант.

В интервью радиостанции «Би-би-си» он сообщил, что Россия якобы «все больше использует свои кибервозможности для дестабилизации демократических процессов в западных странах», и это беспокоит Великобританию. Джереми Хант отметил, что премьер-министр страны Тереза Мэй намерена обсудить эту тему с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС.

«Мы хотим обсудить то, как мы будет справляться с данной ситуацией», — пояснил Хант.

Он также заметил, что на повестке встречи будут тема Ирана и ситуация в Йемене. По словам Ханта, сотрудничество Лондона и Вашингтона может дать хорошие плоды и «сделать обстановку в мире более спокойной».

Политик также ответил на слова критикующих главу Белого дома, подчеркнув, что Дональд Трамп — крайне противоречивая фигура. Однако визит американского президента свидетельствует о тесном партнерстве между двумя странами, резюмировал спикер.

По словам Джереми Ханта, союзнические отношения между США и Великобританией в настоящее время очень важны, так как в Китае набирают оборот авторитарные тенденции, «Россия стала намного более агрессивной». Глава британской дипломатии заявил, что РФ якобы была готова осуществить «атаку с применением химического оружия в Великобритании».

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Власти Великобритании обвинили РФ в причастности к инциденту, однако не предоставили совершенно никаких доказательства. Москва неоднократно заявляла, что к инциденту не имеет совершенно никакого отношения.

Ранее МИД РФ призвал власти Великобритании обнародовать результаты расследования по «делу Скрипалей».