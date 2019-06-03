Стала известна дата начала продаж новой Lada Granta Cross

Москва, 3 июня. Продажи новой Lada Granta Cross стартуют 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗ.

Представители концерна отметили, что этот универсал будет обладать улучшенными характеристиками проходимости. Дорожный просвет автомобиля составляет рекордные для этого семейства 198 мм. Его кузов оснащен защитным обвесом из прочного пластика, внутри машину оборудовали системой климат-контроля. Кроме того, Lada Granta Cross во всех комплектациях будет иметь полный пакет шумоизоляции (в том числе, и мягкими подкрылками в колесных арках, они эффективно гасят «пескоструй» и удары гравия»).

В линейке Cross этот универсал станет самым доступным. Так, базовый вариант Classic с 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механикой, обойдется в 554,9 тысячи рублей. Максимально оснащенная комплектации Luxe с двигателем 106 лошадиных сил и механической коробкой передач будет стоить 618,9 тыс. рублей, а вариант с автоматом — 643,9 тысячи рублей.