Акции «Газпрома» обновили максимум за 11 лет

Москва, 3 июня. Акции российской корпорации «Газпром» на торгах в понедельник обновили максимум с августа 2008 года, однако потом немного откатились. Это следует из данных Московской биржи.

На пике цена акции «Газпрома» достигла 251,65 рубля, что соответствовало росту на 17% и показателю августа 2008 года. Однако позже наблюдался откат. По состоянию на 13.54 по московскому времени котировки составили чуть более 234 рублей, то есть увеличились по сравнению с закрытием торгов 31 мая на почти девять процентов.

Аналитики связывают стремительный рост котировок с предстоящей выплатой корпорацией рекордных дивидендов за прошлый год и сообщениями о разработке новой дивидендной компании.