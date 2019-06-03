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Актер Геннадий Матвеев скончался на 74-м году жизни

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Актер Геннадий Матвеев скончался на 74-м году жизни

Москва, 3 июня. Заслуженный артист России Геннадий Матвеев скончался на 74-м году жизни, об этом сообщил Союз кинематографистов России.

«1 июня 2019 года на 74-ом году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев», — сказано в сообщении.

В Союзе кинематографистов России добавили, что актер отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам. Похороны Матвеева состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12.00, сообщает телеканал «360».

Матвеев окончил Щукинское театральное училище, играл в театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, работал в Центре имени Мейерхольда и других. Кроме того, он играл сказочных персонажей в «Спокойной ночи, малыши», снялся в фильмах и сериалах «Елки-палки!..», «След», «Самара» и многих других, пишут «Дни.ру». Всего на счету Матвеева более 80 кинокартин. Также актер писал стихи и песни.

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Автор: Сергей Петров
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