Володин назвал вторжение спецназа в Косово провокацией для устрашения сербов

Белград, 3 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Белград выступил на заседании Народной скупщины перед сербскими коллегами и осудил провокации против сербов в Косово, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сербский народ выбрал свой суверенный путь, основанный на духовных ценностях, сохранении культурно-исторических традиций. Также как и российский народ. И мы вместе с вами осуждаем провокации против сербов в Косово, – приводит ФАН слова председателя Госдумы. – Вторжение косовоалбанского спецназа на севере Косово 28 мая – провокационный шаг, направленный на устрашение сербов, установление контроля над этими районами силовым путем».

Российская сторона считает задержание дипломатов, сотрудников миссии ООН в Косово (включая гражданина РФ) знаком полного пренебрежения международного права, заявил Володин. По его мнению, ООН должна высказаться по поводу своей позиции, и от ее решительности и действий будет зависеть и ее авторитет, и мир на Балканах.

«Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах, – сказал Володин. – Отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной. Мы считаем, все стороны должны выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 1244. А те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность. Интересы суверенной Сербии должны учитываться в полном объеме в соответствии с международным правом».

Глава нижней палаты российского парламента призвал сербских коллег искать развязку косовской проблемы в диалоге на основе принятых в ООН решений.