TJournal идет по пути тотальной цензуры и репрессий

Пропагандирующие свободу слова СМИ продолжают как-то по-своему интерпретировать это понятие. Официальный аккаунт Федерального агентства новостей в социальных сетях был заблокирован в группе во «ВКонтакте» TJournal. Ранее подобным образом уже поступили The Insider, «Настоящее время», «Новая газета», «Сноб», «Дождь» и «Эхо Москвы».

Либеральные медиа, чьи публикации нередко носят откровенно антироссийский характер, не способны к конструктивному диалогу. На словах они декларируют свободу слова, однако на деле проявляют полную нетерпимость к любым иным точкам зрения. Их группа была призвана стать открытой площадкой для свободного обмена мнениями. Однако вместо этого — репрессии и тотальная цензура.

Администрацией группы TJournal 2 июня наш официальный аккаунт во «ВКонтакте» был внесен в черный список. Все оставленные ранее комментарии были удалены. Вот уж действительно — свобода слова.

Причина блокировки не названа. Официальный аккаунт Федерального агентства новостей до внесения в черный список вел аргументированный диалог с подписчиками TJournal.

Отметим, мы не собираемся отказываться от комментирования на форумах, в социальных сетях и блогах. Для ФАН это возможность донести свою точку зрения пользователям той или иной площадки.

Федеральное агентство новостей в начале апреля текущего года запустило публичный проект, в рамках которого с официальных аккаунтов нашей редакции публикуются комментарии к новостям и мнениям в различных блогах, социальных сетях и на сайтах других СМИ. Официальный аккаунт ФАН располагает соответствующим названием, узнаваемым логотипом. Он поддерживается штатными сотрудниками редакции.

По мнению редакции ФАН, такие выходки либеральных СМИ, которые в Государственной думе уже успели окрестить «диктаторскими замашками», являются грубым нарушением свободы слова. В связи с этим нами был отправлен официальный запрос в РКН с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры.

Политический обозреватель, публицист Владимир Головашин отметил, что российские либералы являются по сути наследниками большевиков. Не в плане идеологии (да и нет у них четко сформулированной идеологии), а по методам.

«Первое, что сделали большевики, захватив власть, — объявили свою монополию на печатное слово. Петроградский военно-революционный комитет сразу после переворота потребовал все издания, к большевикам отношения не имеющие, закрыть, а редакторов газет и главных сотрудников арестовать. Через пару дней Декрет о печати это распоряжение узаконил, а возможность его отмены «при наступлении нормальных условий общественной жизни» так и не была реализована, так как «нормальные условия» большевикам создать не удалось», — пояснил Владимир Головашин.

Как отметил эксперт, «Эхо Москвы», «Новая газета» и им подобные средства массовой информации на словах выступают за свободу слова. По факту — своего слова и своей, единственно правильной точки зрения на происходящее.

«Плюясь ядом в сторону цензуры и советской печати, однако же в повседневной своей деятельности руководствуются советским же определением, что «пресса есть острейшее идеологическое оружие партии». В нашем случае — не партии, а секты единоверцев. Но плюрализм мнений у них только для своих: спорить друг с другом могут условные [Евгения] Альбац и [Виктор] Шендерович, носители одних и тех же идей, и по поводу путей реализации этих же идей. А другие точки зрения остаются за кадром. Вот такая вот свобода слова исключительно «для своих», — заключил Владимир Головашин.

Как считает редакция ФАН, именно убедительность нашей аргументации стала причиной и поводом для блокировки нашего аккаунта в группе TJournal. Однако любой желающий может высказывать свою точку зрения в комментариях как на нашем официальном сайте, так и в социальных группах.