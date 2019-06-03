Роспотребнадзор предложил создать базу инфекционных заболеваний мигрантов

Москва, 3 июня. Роспотребнадзор предлагает создать государственный информационный ресурс об инфекционных заболеваниях трудовых мигрантов. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ регулирует создание ресурса сведений эпидемиологического характера, который позволил бы идентифицировать иностранного гражданина, получать данные о его рабочем месте и иную информацию, влияющую на эпидемиологическую безопасность населения.

Как считают эксперты, база должна помочь раннему выявлению инфекционных заболеваний. Эксперты смогут своевременно и оперативно проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Мера вводится, чтобы не допустить к работе в России мигрантов, являющихся источником инфекционных заболеваний.

Ранее Роспотребнадзор поддержал идею о блокировке «антипрививочных» сайтов.