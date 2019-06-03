В Госдуме объяснили снос памятника маршалу Жукову в Харькове борьбой за места в Раде

В Харькове возбуждено два уголовных дела после сноса националистами памятника маршалу Георгию Жукову, стоявшего у Дворца спорта. Одно из дел заведено по статье «Хулиганство», второе — по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Дело в том, что во время акции пострадали трое полицейских — они получили химические ожоги, когда возле них распыляли слезоточивый газ.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, пообещавший в ближайшее время восстановить монумент, заявил, что «толпа отбросов», которая свалила бюст Георгия Жукова с постамента с помощью троса и на его месте водрузила украинский флаг, не стоит и мизинца советского маршала.

Депутат Верховной рады Александр Вилкул считает, что снос памятника маршалу Жукову в Харькове был организован националистами «ради нескольких процентов на выборах».

«Если власть захочет, остановить это можно очень быстро, — написал украинский парламентарий в Facebook. — Но события в Харькове сегодня показали, что выборы в Раду будут очередным испытанием для страны. Мы должны объединиться, чтобы остановить этот циничный беспредел».

Однако в Госдуме считают, что акция по сносу памятника маршалу Жукову была выгодна не только националистам.

«Эта акция была выгодна всем на Украине. И не надо думать, что Кернес ратует за Жукова. Ему, на мой взгляд, глубоко все равно, ему лишь бы политические дивиденды сорвать. Ну и что, что дела завели. Чем они кончатся? По [убийству журналиста Олеся] Бузины дело до сих пор висит, и что? Не надо обольщаться», — заявил в эфире программы «Время покажет» депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Он назвал события в Харькове частью предвыборной кампании в украинский парламент, обосновав ее мотивы для разных политических сил на Украине.

«С помощью этой акции «Национальный корпус» столбит себе полянку на фланге, где уже и [Олег] Ляшко топчется, и партия «Свобода». На националистическом фланге зарабатывает себе очки. И не просто так это сделано в день съезда «Партии мэров», подвластной [олигарху Игорю] Коломойскому. Эта партия пытается позиционироваться на патриотических идеях, как и «Оппозиционный блок»», — отметил Журавлев.

Депутат считает, что снос памятника Жукову в Харькове выгоден избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, потому что он начал терять свой электорат и надеется восполнить потери за счет националистов, которые изначально не были его избирателями. А те избиратели, которые от него уходят, по задумке, должны поддержать патриотичную «Партию мэров» на выборах в Раду, за которой, по сути, стоят те же силы, что и за Зеленским.