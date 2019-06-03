Кремль призвал Киев не придумывать альтернатив минским соглашениям

Москва, 3 июня. В Кремле призывали Киев не придумывать альтернативные механизмы по урегулированию гражданской войны в Донбассе. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что реализация Киевом минских соглашений, а также налаживание прямых контактов с республиками Донбасса будет способствовать урегулированию гражданской войны на Украине. Он также добавил, что в Москве ожидают, когда украинские власти определяться со своим отношением к минским соглашениям и республикам Донбасса.

«Будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового, все написано на бумаге», — пояснил Песков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины при желании могут реанимировать отношения с Москвой. По его словам, нынешние заявления украинских властей звучат весьма противоречиво. При этом в настоящее время Киев не предпринимает действий для улучшения отношений между Украиной и Россией.

Премьер-министр также добавил, что российская сторона не питает иллюзий насчет быстрого восстановления двусторонних отношений, отметив, что в этом вопросе необходимо запастись терпением. Кроме того, глава правительства РФ напомнил, что именно Киев был инициатором прекращения сотрудничества с Москвой.