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Стало известно, кто займет пост пресс-секретаря Зеленского

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Стало известно, кто займет пост пресс-секретаря Зеленского

Киев, 3 июня. Журналистка Юлия Мендель станет пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского. Она победила в конкурсе, объявленном для отбора кандидатов на это пост.

На место пресс-секретаря Зеленского претендовали около четырех тысяч человек. В финал вышли три участника, с каждым из которых президент Украины встретился лично, сообщает News.ru. Официально победителя конкурса объявят через несколько дней. О лидерстве Юлии Мендель сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в администрации Зеленского.

32-летняя журналистка родилась в Херсоне. Мендель училась в Киеве, затем работала на украинских телеканалах и в различных изданиях. Несколько лет журналистка сотрудничала с американской газетой The New York Times, сообщает Газета.ru.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: РИА Новости
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