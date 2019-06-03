Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» используют школы сирийского Идлиба под артиллерийские склады

Сирия, 3 июня. Боевики террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольного запрещенной в РФ группировке «Джебхат ан-Нусра»1, продолжают вести деструктивную деятельность в Идлибской зоне деэскалации, располагая в школах и больницах военные объекты и опорные пункты. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Facebook @abbad.syriadze.7.

Административные здания, среди которых школы и больницы, прельщают террористов своей добротной постройкой. Как правило в них есть бетонированные подвалы, проектировавшиеся для того, чтобы их можно было использовать в качестве бомбоубежищ. Очевидно, что в условиях ведения боевых действий террористы не слишком озабочены обучением детей и лечением мирного населения в больницах. При этом защитные свойства помещений используется ими на все 100 процентов.

Согласно информации источника, сегодня ночью боевики завезли в деревню Бсакла, расположенную рядом с городом Кафр-Небель, три машины с боеприпасами. Их разгрузили на складе вооружения, оборудованном в здании школы. Два дня назад это здание обстреливалось правительственными войсками, однако не пострадало. В школе оборудовано большое бетонированное подвальное помещение, которое устойчиво к разрушениям и используется боевиками для хранения боеприпасов.

По данным тех же источников, склады с боеприпасами и вооружением, а также казармы для боевиков оборудованы террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и в здании университета «Эбла», находящегося вблизи населенного пункта Шейх-Ахмед провинции Идлиб. Университетский городок превращен в укрепленный опорный пункт с окопами, бетонированными капонирами и тоннелями, соединяющими позиции боевиков.

Это не первый случай, когда террористы используют здания школ и университетов в военных целях. По информации, распространенной ливанским информагентством Al Masdar News, 31 мая в городе Идлиб боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» во дворе школы, приспособленной под тюрьму, казнили семерых мирных жителей, обвинив их в содействии законному правительству Сирии.

На этом фоне обвинения в обстрелах школ и больниц, выдвигаемые западными правозащитниками в адрес сирийской армии выглядят мягко говоря странно. Напомним, что в последние дни псевдообщественные организации – в частности, печально известная организация «Сирийская гражданская оборона» (также известная как «Белые каски»), а также «Сирийская сеть по правам человека» и другие – развели активную пропагандистскую деятельность, распространяя фейки о «виновности» Дамаска в преступлениях против собственного народа.

Способствуют истерии Запада и средства массовой информации. Так, британская газета The Guardian опубликовала большую статью, в которой рассказывается о некой петиции врачей сирийского Идлиба, якобы призывающих принять срочные меры для прекращения бомбардировок ВВС САР и ВКС РФ в этой зоне. В статье почти нет ни слова о том, что практически весь регион удерживают террористы «Джебхат ан-Нусры» и других джихадистских группировок, которые регулярно ведут огонь по прифронтовым мирным кварталам. Зато в публикации представлена целая коллекция фейков о срочной эвакуации тяжелобольных граждан, беременных женщин и новорожденных младенцев из уничтожаемых госпиталей – в то время, как боевики спешно стягивают силы для нового удара по сирийской армии и мирному населению страны в Хаме и Латакии.

1 Организация запрещена на территории РФ.