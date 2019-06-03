Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции вскоре начнут в России

Москва, 3 июня. Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции может вскоре стартовать в России. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Запуск пилотного проекта он анонсировал в ходе выступления на Неделе российского ритейла.

«В ближайшее время начнется эксперимент по маркировке молочной продукции», — сообщил он.

Напомним, с 1 июля прошлого года производители в России обязаны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводческую продукцию в электронном виде в системе «Меркурий». С 1 июля текущего года станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме молочных продуктов.

Документы на кисломолочную продукцию в потребительской упаковке, питьевое молоко и мороженое начнут оформлять с 1 ноября. В отношении готовой молочной продукции также хотели ввести эксперимент по маркировке, однако до сих пор пилотный проект не был запущен.

Стоит отметить, что еще феврале крупные отечественные супермаркеты предупредили о возможных задержках поставок молочных и кисломолочных продуктов из-за приказа Минсельхоза об обязательном оформлении ветеринарных сопроводительных справок на пакетированные молочные продукты.

Ранее стало известно, что в России также появится единый каталог товаров, подлежащих обязательной маркировке. Каждому товару присвоят уникальный код, а единая информационная система маркировки будет хранить всю информацию, генерируемую участниками системы в процессе жизненного цикла товара.