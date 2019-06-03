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Кернес объяснил предложение «не стесняться переговоров с Россией»

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Кернес объяснил предложение «не стесняться переговоров с Россией»

Мэр Харькова Геннадий Кернес пояснил свои слова относительно переговоров Украины с Россией. Как он отметил в интервью Федеральному агентству новостей, дело в том, что само население Украины хочет вести диалог с РФ. По его мнению, власти должны прислушаться к желаниям украинского социума. 

«Сейчас есть запрос у украинского населения на такие переговоры, на диалог Украины с Россией», — отметил харьковский градоначальник. 

При этом Кернес не говорит о безусловной необходимости такого диалога. 

«Если такие переговоры будут, значит, они будут, а если нет, то нет», — заключил глава Харькова. 

Ранее о необходимости провести прямые переговоры с Россией заявил новый глава Украины Владимир Зеленский. Он предложил провести общенациональный референдум по вопросу отношений Украины с Россией. Позже президент заметил, что референдум будет носить консультативный характер. Основным тезисом переговоров является проблема регулирования последствий гражданской войны в Донбассе. 

Владимир Зеленский

В то же время в Кремле призвали киевские власти «не придумывать ничего нового по урегулированию в Донбассе». По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, «все уже есть в минских договоренностях».

Как отметил Зеленский, уже есть «конкретные предложения и новые решения» по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, встреча контактной группы по Донбассу должна состояться уже 5 июня. Представителем контактной группы от Украины Зеленским был назначен бывший президент страны Леонид Кучма. 

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Автор: Даниил Куперницкий
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