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Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии

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Вучич поблагодарил Россию за поддержку Сербии

Белград, 3 июня. Сербский лидер Александр Вучич на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным поблагодарил Россию за поддержку Белграда, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Встреча председателя Госдумы РФ с президентом Сербии прошла в Белграде. Во время беседы Володин передал приветствие от президента России Владимира Путина.

«Я хочу передать слова приветствия президента России Владимира Владимировича Путина. И еще раз хочу подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что наши отношения основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи», — сказал Володин.

Президент Сербии, в свою очередь, поблагодарил Россию за поддержку.

«Наш товарооборот увеличивается, и надеюсь, продолжит увеличиваться. Также хотел бы поблагодарить Россию за поддержку Сербии», — заявил Александр Вучич.

Делегация Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным в понедельник находится с рабочим визитом в Белграде. В ходе визита Вячеслав Володин выступит перед депутатами сербского парламента. Также пройдет IV заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной Сербии. Кроме того, планируется двухсторонняя встреча председателя ГД и председателя Народной скупщиной Сербии Майи Гойкович.

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Автор: Евгения Авраменко
Источник: Федеральное агентство новостей
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