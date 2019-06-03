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Кравчук назвал условие для продолжения диалога по Донбассу

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Кравчук назвал условие для продолжения диалога по Донбассу

Киев, 3 июня. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что новый глава Украины Владимир Зеленский готов к «нормальному разговору» с Москвой и урегулированию гражданской войны в Донбассе.

Кравчук отметил, что на данный момент Зеленский не обременен тяжелыми отношениями с Россией, как его предшественник Петр Порошенко. Экс-президент Украины отметил, что тем не менее позиция Зеленского не так ясна.

«У него есть чистый лист, он может строить отношения не на историческом прошлом, не на обидах, нерешенных вопросах, минском формате, а по-новому. Но есть обстоятельство, без которого нельзя начинать. Нужно чтобы Кремль признал Зеленского президентом», — заявил Кравчук в комментарии НСН.

Он добавил, что Кремль до сих пор не признал Зеленского президентом Украины. Кравчук подчеркнул, что большинство проголосовавших за Зеленского – русскоязычные жители востока Украины.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости, после чего Киев начал вести военную операцию против республик. Ситуацию на Юго-Востоке Украины пытаются урегулировать на разных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутреннего конфликта продолжаются до сих пор.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил бывшего президента страны Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Автор: Сергей Петров
Источник: НСН
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