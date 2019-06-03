Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Киев, 3 июня. Украинский президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что очередная встреча контактной группы в Минске состоится 5 июня. По его словам, Украину на встрече представит бывший президент страны Леонид Кучма, сообщил ТАСС.

Глава украинского государства добавил, что у Киева есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу.

«У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет», — сказал Зеленский.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости, после чего Киев начал вести военную операцию против республик. Ситуацию на Юго-Востоке Украины пытаются урегулировать на разных международных площадках, в том числе в Минске. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутреннего конфликта продолжаются до сих пор.