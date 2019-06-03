Названые преимущества российских МиГ-35 перед американскими F-35

Профессор академии Военных Наук Сергей Судаков заявил, что МиГ-35 является гибридом скоростного истребителя и отличного бомбардировщика.

Ранее издание The National Interest сообщило, что новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 может составить достойную конкуренцию американскому F-35 Lightning II. Так, автор статьи Марк Эпископос подчеркнул, что МиГ-35 относится к поколению 4++ из-за уникальных технических характеристик.

Самолет оснащен девятью узлами подвески, а значит, по огневой мощи значительно превосходит предшественника — МиГ-29. Более того, истребитель имеет усовершенствованное шасси и раму повышенной прочности.

«МиГ-35 в полной мере совместим с корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500 с телевизионной ГСН, с наведением по лазерной подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это позволяет ему участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности, что не под силу МиГ-29», — пишет Эпископос.

При этом он добавил, что КБ «МиГ» стремится превратить аппарат «в многоцелевую машину, которая демонстрирует лучшие качества штурмовика». По мнению автора статьи, МиГ-35 — это огромный скачок вперед.

«Этот самолет стал кульминацией российской авиастроительной инженерной мысли и многолетнего опыта, на сегодня он является в России самым эффективным многоцелевым истребителем», — считают в NI.

Однако с Эпископосом не согласен российский военный аналитик, профессор академии Военных Наук Сергей Судаков. В интервью ФАН он сообщил, что российский истребитель поколения 4++ «по многим параметрам превосходит американский истребитель пятого поколения, хотя сравнивать их некорректно».

«В первую очередь тут важна цена вопроса. Достаточно посмотреть на то, что сегодня все союзники США обязались купить по два типа самолетов — F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Идея тут очень проста: Raptor — небольшой, быстрый и маневренный истребитель, в то время как F-35 — это бомбардировщик. Когда США выпустили свой истребитель-бомбардировщик, они его позиционировали как достаточно мощное оружие за адекватные деньги, ведь цена у них начинается от 80 млн долларов за один самолет. В зависимости от той или иной комплектации в своем классе они достаточно хороши, и говорить, что это отвратительная машина, наверно не стоит», — поясняет эксперт.

Тем не менее, по словам собеседника Федерального агентства новостей, F-35 не приспособлен для воздушного боя, так как он менее маневренный, менее скоростной чем F-22, «но зато может хорошо отбомбиться и уйти».

«Поэтому они должны идти в эскадрильи — Raptor должны защищать и прикрывать, а F-35 уничтожать цели противника. В свою очередь МиГ-35 по маневренным характеристикам превосходит Raptor, но в то же время по техническим возможностям отработать по цели на земле он также превосходит американский F-35. У нас нет необходимости делать целую эскадрилью, а значит, изделие выходит дешевле американских аналогов. К тому же по всем техническим характеристикам может очень сильно конкурировать с F-35. И тем, кто будет закупать наши самолеты в будущем, не нужно будет приобретать дополнительный «кортеж прикрытия», — заключил аналитик.

Другими словами, Россия создала гибрид самолета, который одновременно является практически полноценным штурмовиком, оставаясь при этом быстрым и маневренным истребителем завоевания господства в воздухе. То есть российские конструкторы сделали то, что раньше никому не удавалось. Напомним, МиГ-35 — это перспективный многофункциональный истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению. Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям.