Провокаторы сорвали мирный протест в Судане. События дня. ФАН-ТВ

В столице Судана вновь неспокойно. В Хартуме, где граждане митингуют с конца прошлого года, мирно проходила очередная акция протеста — пока не нагрянули провокаторы. Неизвестные люди в масках перекрыли дороги, начали жечь покрышки и всячески привлекать внимание стражей порядка. Силы быстрого реагирования Судана разогнали наиболее агрессивных бунтовщиков, которые вдобавок ко всему пытались проникнуть в ряды мирных активистов. Напомним, что 11 апреля в стране произошел военный переворот, в ходе которого президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности и арестован. Власть перешла к временному Военному совету, однако жители Судана продолжают мирные протесты, требуя передать власть гражданскому правительству. Переговоры продолжаются, но пока не привели к какому-либо практическому результату.

«Очередная новость, не соответствующая действительности», — именно так посол России в Венесуэле Владимир Заемский описал информацию от американского издания The Wall Srteet Journal. Журналисты, ссылаясь на некий источник из нашего Министерства обороны, внезапно сообщили: российские военные специалисты покинули Венесуэлу. Но, судя по всему, эти сведения, как и многие другие, оказалась обычным фейком. Что, кстати, наверняка расстроит американский Госдеп и его главу Майка Помпео. Ведь они так долго призывали Москву уйти из Каракаса, но безуспешно. В общем-то, позиция российского МИД тоже осталась прежней: в Боливарианской Республике наши эксперты, в отличие от множества небезызвестных примеров, находятся законно.

Мэр Екатеринбурга обратился к протестующим

«Протестовать нужно организованно и конструктивно», — с таким посылом к горожанам выступил глава Екатеринбурга Александр Высокинский. На официальном сайте городской мэрии он обратился к противникам строительства храма на месте сквера. Дело в том, что активисты в социальных сетях раскачивают тему о неравнозначных переговорах. Дескать, со сторонниками власти общаются, а их оппонентов не слышат. В своем послании Высокинский отметил, что выступающие «за» пока работают более слаженно. Мэр призвал вторую сторону четко сформулировать свою позицию, выработать общую стратегию и ответить на ряд ключевых вопросов.

«Вы против Собора в принципе или против его строительства на конкретном месте на набережной городского пруда? Как оцениваете ситуацию в целом? Какую площадку считаете оптимальной? Как вы предлагаете разрешить создавшуюся ситуацию? Кто должен войти в «Городской комитет согласия», чтобы были учтены интересы всех горожан?» — сказал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В обращении, кстати, приведены имена некоторых лидеров протестного движения. Им предлагают выступить со своими тезисами в прямых теле- и радиоэфирах, опубликовать свои предложения в печатных и электронных СМИ, чтобы поиск компромисса с учетом разных мнений и предложений, наконец, начался. Напомним, скандал в столице Урала разгорелся в середине мая, когда стало известно о грядущем строительстве храма святой Екатерины на месте нынешнего городского сквера. В ходе бурных протестов наиболее агрессивные активисты были задержаны. В мэрии заявили, что диалог о проблеме еще продолжится.