Тюменские лингвисты нашли новый союз в русском языке

Тюмень, 3 июня. Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке. Специалисты назвали этой частью речи выражение «в смысле» употребляемое в значении «то есть», сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Чтобы совершить открытие в русском языке, сотрудники ТюмГУ проанализировали типы контекстов, в которых употребляется словосочетание «в смысле». Как рассказала доцент университетской кафедры русского языка Наталья Кузнецова, исследователи выявили, что практически во всех функциях это выражение используется в значении «то есть», причем не только в устной разговорной речи. При проведении анализа лингвисты опирались на данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ).

Первые примеры использования «в смысле» в качестве союза относятся к середине прошлого столетия. Всплеск употребления выражения в значении «то есть» пришелся на последние 30 лет. Как полагают исследователи, преобразование словосочетания в союз произошло в связи с этимологической связью с существительным «смысл». Отличие союза «в смысле» от союза «то есть» в том, что первый предполагает динамику, сообщает «Царьград». Новый союз сигнализирует, что дальше будет следовать интерпретация, пояснение сказанного выше. Также бывают случаи, когда «в смысле» используется в качестве реплики-переспроса, побуждающей говорящего пояснить озвученную мысль.

В основном корпусе НКРЯ русисты зафиксировали около восьми тысяч случаев использования существительного «смысл» с предлогом «в». Употребление словосочетания в качестве союза составляет восьмую часть от этих примеров.