Tinder внесли в реестр организаторов распространения информации в России

Москва, 3 июня. Роскомнадзор внес владельца мобильного приложения знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о компании Match Group, LLC. Решение об этом было принято 31 мая.

«Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», — уточнил представитель ведомства.

Поясним, реестр ОРИ формируется Роскомнадзором вместе с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, а также службами госезопасности.

Согласно действующему законодательству, организатор распространения информации в Сети обязан хранить на территории РФ сообщения юзеров. Правоохранительные органы имеют право получать доступ к этим сведениям по запросу.

На сегодняшний день Tinder является одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств.