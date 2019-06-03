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Tinder внесли в реестр организаторов распространения информации в России

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Tinder внесли в реестр организаторов распространения информации в России

Москва, 3 июня. Роскомнадзор внес владельца мобильного приложения знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о компании Match Group, LLC. Решение об этом было принято 31 мая.

«Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», — уточнил представитель ведомства.

Поясним, реестр ОРИ формируется Роскомнадзором вместе с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, а также службами госезопасности.

Согласно действующему законодательству, организатор распространения информации в Сети обязан хранить на территории РФ сообщения юзеров. Правоохранительные органы имеют право получать доступ к этим сведениям по запросу.

На сегодняшний день Tinder является одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств.

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Автор: Игорь Федоров
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