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СКР раскрыл подробности убийства экс-военного в драке в Подмосковье

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СКР раскрыл подробности убийства экс-военного в драке в Подмосковье

Красногорск, 3 июня. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя, тело которого нашли 1 июня возле кафе в Красногорске. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области, где раскрыли подробности произошедшего.

По данным следствия, 24-летний погибший стал очевидцем конфликта, который произошел возле заведения. Он не смог пройти мимо, вмешался в драку и попытался помочь раненому мужчине, произведя в воздух несколько предупредительных выстрелов из имевшегося при нем травматического пистолета.

Как уточнили в ведомстве, в ходе потасовки один из участников конфликта ударил мужчину ножом в область сердца. От полученного ранения он скончался на месте, а нападавшие скрылись с места происшествия.

Установлено, что погибший был экс-военным и ветераном боевых действий.

В ГСУ СК РФ по Подмосковью отметили, что специалистам удалось получить данные о лицах, которые принимали участие в драке, пишет RT. Кроме того, правоохранители провели следственные мероприятия, после которых назначили судебные экспертизы. В настоящее время они осматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

В ведомстве добавили, что по факту ранения мужчины в драке, за которого заступился погибший, возбуждено уголовное дело.

Ранее экс-главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову предъявили обвинение в убийстве зампредседателя местной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Сам чиновник вину не признает. 

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Пресс-служба ГСУ СК РФ
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