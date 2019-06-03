Киев, 3 июня. Украине до октября 2019 года предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 4,5 миллиарда долларов. Об этом рассказал председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на странице в Facebook.

Нацбанк назвал сумму долга, которую Украина должна выплатить за четыре месяца. В Киеве заявили, что Украина выплатит 4,5 миллиарда долларов долга. По словам Данилишина, за летние месяцы Киев должен отдать долг в размере 1,8 миллиарда долларов, в сентябре — 1,7 миллиарда. Как уточнил председатель совета, продажа облигаций также будет влиять на финансовую политику государства.

Данилишин напомнил, что 2019 год должен стать периодом крупнейших выплат по внешнему государственному долгу Украины.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины увеличился за месяц на огромную сумму. По данным украинского ведомства, на 30 апреля текущего года внешний долг страны составил 50,24 млрд долларов (1 337,32 миллиарда гривен) или 62,94% от общего долга. При этом на внутренний долг приходится 37,06%, что соответствует 29,58 млрд долларов (787,49 миллиарда гривен).

Государственный долг Украины на 30 апреля 2019 года равнялся 69,33 млрд долларов (1 845,55 миллиарда гривен) и составлял 86,86% от общего долга. Гарантированный государством долг в апреле достиг 10,49 млрд долларов (279,26 миллиарда гривен).

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не платить огромный долг и объявить в стране дефолт. Олигарх посоветовал президенту Украины взять пример с Греции, отметив, что в дефолте «нет ничего страшного».

Политолог Андрей Иванов, комментируя предложение Коломойского в беседе с Федеральным агентством новостей, заявил, что объявление дефолта заставит Запад пересмотреть свое отношение к Киеву. Если Киев решится на такой шаг, то потеряет уважение своих зарубежных партнеров, считает политолог.

Эксперт допустил гипотетический вариант, что Украина все-таки может объявить дефолт. В этом случае Киев откажется от обязательства платить по прежним долгам. При этом эксперт напомнил, что у Украины нет собственных ресурсов для развития страны.