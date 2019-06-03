В ГД посоветовали Венгрии не заискивать перед Вашингтоном, а наладить отношения с РФ

Американских парламентариев беспокоит «российское влияние» на Венгрию, об этом говорится в резолюции, внесенной в Конгресс США. По мнению политиков, «российское воздействие» ведет к «изоляции» страны.

«Нельзя мириться с наличием тесных связей между [премьер-министром Венгрии] Виктором Орбаном и [президентом России] Владимиром Путиным. Чрезвычайно важно не дать Венгрии оказаться в роли троянского коня, оставленного Кремлем в НАТО», — сказано в документе.

Члена комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталия Милонова не удивил демарш Вашингтона, об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Соединенные Штаты будут и дальше так себя вести, поскольку, как им кажется, они имеют право заявлять о таких вещах», — отметил российский политик.

По его мнению, Москва должна проводить более жесткую внешнюю политику. Милонов напомнил, что США развязали торговую войну с Китаем только из-за того, что Пекин наращивает свою экономическую мощь и увеличивает политический вес.

«К сожалению, мы молчим, тем самым позволяя и дальше Вашингтону этим заниматься. Где ответные шаги? Америке не понравился Китай, и Вашингтон стал блокировать одного из крупнейших производителей китайской электроники», — продолжает депутат Госдумы.

Виталий Милонов считает, что Россия должна действовать зеркально и вводить экономические санкции против крупнейших американских компаний, действующих на территории РФ.

«США развязали экономическую войну против России, а мы у себя плодим американские предприятия, которые получают прибыль и отправляют ее в Соединенные Штаты. Как можно иметь на своей территории такие компании, как Coca cola, PepsiCo, McDonalds? Я считаю, что эти предприятия должны ощущать такой же «комфорт», как и наши предприятия на территории Соединенных Штатов», — рассуждает парламентарий.

В заключение он напомнил, что нормальные отношения с Москвой для Будапешта куда более важны, чем заискивание перед Вашингтоном.