Провокаторы жгут покрышки и строят баррикады в Хартуме

Хартум, 3 июня. Сотрудники Сил быстрого реагирования Судана разгоняют нарушителей порядка, провоцирующих столкновения в Хартуме, об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По данным ФАН, в 10.35 по местному времени на 60-й улице и в других районах города протестующие снова вышли на улицы и стали жечь покрышки. К 11.00 автомобили СБР принялись патрулировать улицы, солдаты СБР стали разгонять нарушителей порядка. Часть солдат СБР направилась в сторону Генштаба ВС Судана, который является центром выступлений провокаторов.

К 11.30 солдаты СБР разогнали протестующих, однако спустя несколько минут нарушители порядка снова вышли на улицы, чтобы строить баррикады и продолжать выступления.

Обстановка в Хартуме обострилась утром в понедельник. Провокаторы стали перекрывать главные транспортные магистрали суданской столицы. В разных районах Хартума жгут покрышки, от чего в небо поднимаются столбы густого черного дыма.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Для управления страной был сформирован военный совет. Однако в столице Судана продолжаются протесты.