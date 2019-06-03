Эксперт пояснил, почему Трамп тянет до последнего со встречей с Путиным

Вашингтону нужны переговоры с Москвой, чтобы решить вопросы, в которых без России не обойтись. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Выжидательная позиция

Москва заняла выжидательную позицию по возможности встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В середине мая в Сочи глава Госдепа США Майк Помпео на встрече с Владимиром Путиным сообщил о заинтересованности Дональда Трампа в проведении встречи с российским лидером в Осаке на саммите G20, который пройдет 28-29 июня. Но официальных предложений от Вашингтона не последовало.

Дмитрий Песков на вопрос журналистов, занимает ли Москва сейчас выжидательную позицию, ответил утвердительно.

«Да», — сказал он.

Трампу нечего предложить

Как напомнил Дмитрий Родионов, Трамп сам загнал себя в ловушку в конце прошлого года, поставив Владимиру Путину условие встречи: отпустить задержанных в ходе керченского инцидента украинских моряков. Едва ли в Вашингтоне всерьез рассчитывали на то, что Москва пойдет на этот шаг. Просто нужен был железобетонный повод для отмены встречи двух президентов на саммите G20 в Аргентине, и он был найден. Равно как до этого была отменена встреча во Франции под совсем уж надуманным предлогом.

«Дело в том, что Трамп тогда, очевидно, не был готов к этой встрече, он понимал, что никакой новой повестки дня она не создаст. Ничего предложить Путину он не мог, учитывая внутриполитическую ситуацию в США, которая связывала его по рукам и ногам. А встречаться ради галочки равно очередному провалу, который был бы одинаково неприятен для обеих сторон, хотя для Трампа, пожалуй, больше — он ведь привык всюду «выигрывать», проводить «замечательные и удачные переговоры». То, что встреча тогда окончилась бы ничем, можно не сомневаться», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, сегодня ситуация изменилась, в первую очередь, из-за снятия с Трампа обвинений в сотрудничестве с Москвой. Трамп это понимает и чувствует в себе силы для диалога и поддержку тех сил в США, которые в нем заинтересованы. Несколько изменилась и повестка дня. В число основных тем торга вошли Венесуэла, Иран, на Украине появился новый президент, актуальными остаются вопросы палестино-израильского урегулирования, Сирия, КНДР — те области, где США ничего не могут сделать без помощи России.

«Наконец, появилась новая актуальная проблема: курс США на выход из международных договоров по разоружению — здесь тоже есть, о чем поговорить. Остается сущая малость — не выполненное и, в общем, невыполнимое требование Трампа, предъявленное России в ноябре. С одной стороны, Трампу нужны эти переговоры, с другой — отказ от ультиматума будет для него в определенной степени потерей лица. Поэтому американская сторона будет тянуть до последнего с решением о проведении встречи, в расчете, очевидно, заранее выторговать у Москвы какие-то уступки, чтобы потом объявить об очередном «грандиозном» успехе, ради которого пришлось пойти на компромисс», — заключил эксперт.

Ранее Дмитрий Песков заметил, что вероятность проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке сохраняется.