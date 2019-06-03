Ограбивший РФ на $51 млрд Ходорковский не откажется от прежних методов давления на российское общество

Москва, 3 июня. Известный публицист Армен Гаспарян, который выступил экспертом в новом расследовании НТВ о приватизации государственной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, заявил, что от сбежавшего из России олигарха в ближайшее время не стоит ожидать чего-то нового — он продолжит антироссийский курс и и не оставит попыток оказания давления на общество РФ.

Напомним, телеканал НТВ выпустил фильм-расследование под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Он вышел в эфир 31 мая. Журналисты выяснили, что экс-глава ЮКОСа Ходорковский купил квартиру в элитном жилом комплексе St Edmund»s Terrace в районе Риджентс-парк. У беглого олигарха также есть загородный особняк у Уодхерста в Восточном Суссексе и дорогостоящий дом на Рублевке.

Кроме этого, журналисты раскрыли схему получения олигархом контроля над ЮКОСом. В ходе расследования удалось выяснить, что Ходорковский расплатился за компанию госденьгами, которые находились в банке «Менатеп». Однако возвращены они не были. Стало известно, что миллиардер и его партнеры Владимир Дубовый, Платон Лебедев, Михаил Брудно и Леонид Невзлин в общей сложности вывели за границу 51 млрд долларов через цепочку трастов в офшорных зонах на Каймановых островах, островах Гернси и Гибралтара. Также телеканал НТВ выяснил, что беглый олигарх тайно спонсировал скандально известного блогера Алексея Навального.

Политолог и радиоведущий Армен Гаспарян в беседе с «НьюИнформ» заявил, что ожидать от беглого миллиардера принципиально нового в ближайшее время совершенно точно не стоит.

«Его позиция по подавляющему большинству вопросов всем прекрасно известна. Он будет продолжать заниматься ровно тем же самым. Найдется следующее поколение невменяемых, которые будут верить в историю про «святые 90-ые», про незапятнанность бизнеса, про то, что эти люди, если их подпустить к власти, смогут совершить подлинный демократический переворот», — объяснил Гаспарян.

По его словам, в «нулевых» годах этим занимались СМИ, однако в настоящее время упор идет на новые медиа, в том числе на социальные сети.