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Россия

Песков переадресовал МВД вопрос об убитом под Москвой спецназовце

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Песков переадресовал МВД вопрос об убитом под Москвой спецназовце

Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос об убитом в Подмосковье спецназовце ГРУ правоохранительным органам, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, видели ли в Кремле сообщения об убитом в Подмосковье спецназовце ГРУ, и будут ли по этому инциденту какие-то комментарии.

«Нет. Ну, опять же, комментарии могут быть только от правоохранительных органов, не администрации президента», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе конфликта в Подмосковье. По данным средства массовой информации, молодой человек решил заступиться за прохожих, которых избивала толпа неизвестных. В итоге злоумышленники нанесли военному ножевое ранение в область сердца. Он погиб на месте. Известно, что Белянкин участвовал в операциях в Сирии в 2016-2017 годах. 

Песков переадресовал МВД вопрос об убитом под Москвой спецназовце

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Автор: Анна Клименко
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