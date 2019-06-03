Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой ситуацию в сирийском Идлибе, где террористы продолжают обстрелы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Агентство France Press поинтересовалось у Пескова мнением Кремля о сообщении президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором он спрашивает, чего Россия добивается бомбардировками Идлиба. Глава США также призвал прекратить обстрелы в этом районе Сирии.

«Как вы знаете, в Идлибе по-прежнему имеется достаточно высокая концентрация террористов и боевиков, которые используют эту концентрацию как для нанесения ударов по гражданским объектам, так и для осуществления различных агрессивных выпадов в сторону российских военных объектов, — ответил пресс-секретарь российского президента. — Такая ситуация неприемлема. Вы знаете, что осуществляется взаимодействие России с турецкой стороной, которая как раз и несет ответственность за то, чтобы подобные вылазки не происходили из Идлиба. Вы знаете, что на этот счет действуют Сочинские договоренности, и работа ведется в этом направлении. Но, безусловно, обстрелы террористов из Идлиба являются неприемлемыми, и принимаются меры для нейтрализации таких огневых позиций».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на требование Трампа, заметив, что начало конструктивных переговоров и завершение голословных обвинений через Интернет должны способствовать началу конституционного процесса в Сирии.