Песков отреагировал на желание Калви участвовать в ПМЭФ
Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на желание основателя Baring Vostok Capital Майкла Калви принять участие в Петербургском международном экономического форуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Представитель Кремля напомнил, что Калви является крупным инвестором и на этом рынке он уже более 10 лет.
«Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Майкл Калви среди других инвесторов был на ПМЭФ, и мы безусловно сожалеем, что у него проблемы с законом. И мы надеемся, что следственные действия, собственно, достигнут своего результата и эта проблема будет разрешена», — добавил он.
Напомним, сейчас Калви находится под домашним арестом.
В ответ на уточняющий вопрос, если все-таки следователи разрешат Калви приехать в Петербург, сможет ли он принять участие во встрече иностранных инвесторов с президентом РФ, Песков заявил, что не может обладать такими данными.
«Мы же не знаем, какое решение будет принято. Поскольку он находится под домашним арестом, то действуют определенные ограничения на этот счет. И мы не можем здесь никоим образом высказывать каких-либо соображений», — резюмировал он.