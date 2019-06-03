Песков отреагировал на желание Калви участвовать в ПМЭФ

Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на желание основателя Baring Vostok Capital Майкла Калви принять участие в Петербургском международном экономического форуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля напомнил, что Калви является крупным инвестором и на этом рынке он уже более 10 лет.

«Мы, конечно, предпочли бы, чтобы Майкл Калви среди других инвесторов был на ПМЭФ, и мы безусловно сожалеем, что у него проблемы с законом. И мы надеемся, что следственные действия, собственно, достигнут своего результата и эта проблема будет разрешена», — добавил он.

Напомним, сейчас Калви находится под домашним арестом.

В ответ на уточняющий вопрос, если все-таки следователи разрешат Калви приехать в Петербург, сможет ли он принять участие во встрече иностранных инвесторов с президентом РФ, Песков заявил, что не может обладать такими данными.