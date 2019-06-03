Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Песков прокомментировал ситуацию с мошенническими схемами взыскания денег с автоконцернов

35
0 Оставить комментарий

Песков прокомментировал ситуацию с мошенническими схемами взыскания денег с автоконцернов

Москва. 3 июня. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мошенническими схемами взыскания денег с автомобильных концернов при участии судей в Краснодарском крае. Он сообщил, что этим вопросом должны заниматься следственные органы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку после заявления Mercedes, Hyundai, Kia и Land Rover о якобы применяемых в судах региона мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев. По версии концернов и их адвокатов, потребители обращались в автомобильные компании с уведомлениями о выявлении недостатков в находящейся на гарантии машине. При этом транспортное средство не предоставлялось дилеру. Автовладелец проводил независимую экспертизу и обращался в суд, где дилеров обязывали выплатить неустойку за затягивание сроков устранения дефектов.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следили за этой ситуацией.

«Ну конечно, безусловно», — ответил пресс-секретарь, когда у него уточнили, к следственным ли органам стоит обращаться с данным вопросом.

infox - new
Автор: Анна Клименко
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров