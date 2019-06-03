Песков прокомментировал ситуацию с мошенническими схемами взыскания денег с автоконцернов

Москва. 3 июня. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мошенническими схемами взыскания денег с автомобильных концернов при участии судей в Краснодарском крае. Он сообщил, что этим вопросом должны заниматься следственные органы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку после заявления Mercedes, Hyundai, Kia и Land Rover о якобы применяемых в судах региона мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев. По версии концернов и их адвокатов, потребители обращались в автомобильные компании с уведомлениями о выявлении недостатков в находящейся на гарантии машине. При этом транспортное средство не предоставлялось дилеру. Автовладелец проводил независимую экспертизу и обращался в суд, где дилеров обязывали выплатить неустойку за затягивание сроков устранения дефектов.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следили за этой ситуацией.