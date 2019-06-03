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Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

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Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин работает в Москве. Утром в понедельник он провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, позже будет обнародовано лаконичное сообщение по итогам разговора Путина и Алиева. 

«Сегодня внутренние встречи и совещания», — сообщил пресс-секретарь лидера страны.

Он также отметил, что президент Путин встретится с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным. 

«Это будет традиционная сверка часов по вопросам макроэкономического развития страны», — пояснил Песков.

По его словам, Путин продолжает подготовку к выступлению на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума и готовится к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина, который приедет в Москву в среду.

«Далее глава КНР станет главным гостем Петербургского экономического форума», — сказал Песков, отметив, что «неделя предстоит интенсивная».

Ранее Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и заметил, что РФ открыта к активному и равноправному взаимодействию со всеми странами, региональными и международными организациями для обеспечения экономического роста.

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Автор: Анна Клименко
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