Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин работает в Москве. Утром в понедельник он провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, позже будет обнародовано лаконичное сообщение по итогам разговора Путина и Алиева.

«Сегодня внутренние встречи и совещания», — сообщил пресс-секретарь лидера страны.

Он также отметил, что президент Путин встретится с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным.

«Это будет традиционная сверка часов по вопросам макроэкономического развития страны», — пояснил Песков.

По его словам, Путин продолжает подготовку к выступлению на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума и готовится к государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина, который приедет в Москву в среду.

«Далее глава КНР станет главным гостем Петербургского экономического форума», — сказал Песков, отметив, что «неделя предстоит интенсивная».

Ранее Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и заметил, что РФ открыта к активному и равноправному взаимодействию со всеми странами, региональными и международными организациями для обеспечения экономического роста.