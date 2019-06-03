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Песков назвал вбросом информацию о «сделке» РФ, США и Израиля по Сирии

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Песков назвал вбросом информацию о «сделке» РФ, США и Израиля по Сирии

Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом информацию о «сделке» РФ, США и Израиля по Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля деталями предстоящей встречи России, Израиля и США. СМИ указали на материалы израильских коллег о том, что США якобы намерены предложить России признать легитимность президента САР Башара Асада в обмен на сдерживание Москвой Ирана.

«Я не стал бы сейчас забегать вперед, — отреагировал Песков. — Не буду это делать и хочу всех призвать быть аккуратными в вопросах фильтрации разного рода вбросов, фейков, которые наверняка будут обильно появляться в информационном пространстве».

Песков назвал вбросом информацию о «сделке» РФ, США и Израиля по Сирии

Песков уточнил, что информации СМИ о якобы «сделке» США, России и Израиля по Сирии не следует доверять.

На саммите в Иерусалиме будет обсуждаться «дорожная карта» мирного урегулирования кризиса в Сирии и восстановление страны. Во встрече примут участие советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, а также председатель Совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шабат.

Как пишет газета Asharq Al-Awsat, израильские и американские власти обеспокоены ростом влияния Ирана. Вашингтон в этой ситуации даже готов признать легитимность власти Асада в Сирии, если Россия в ответ поможет им сдерживать Иран, считают журналисты.

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Автор: Анна Клименко
Источник: Федеральное агентство новостей
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