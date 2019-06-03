Песков напомнил, что состав участников ОИ-2020 определяет не газета The Times

Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения The Times о том, что Россию якобы могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за легкоатлета Данила Лысенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам об этом ничего неизвестно. Но в любом случае не газета The Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии», — подчеркнул Песков.

Речь идет о публикации The Sunday Times о том, что обстоятельства дела прыгуна в высоту Данила Лысенко якобы могут повлиять на участие сборной РФ в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио.

Лысенко обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Главные претензии, как утверждает издание, направлены к спортивным чиновникам, которые якобы знали об изготовлении поддельных документов, скрывающих допинговые нарушения со стороны Лысенко.