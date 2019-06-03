Кремль полностью контролирует выполнение поручений по «китовой тюрьме»

Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль контролирует выполнение поручений главы государства по ситуации с «китовой тюрьмой».

«Там сейчас по линии нашего контрольного управления осуществляется полный контроль за выполнением этого поручения, поэтому я сейчас не буду давать никаких оценок. Идет спокойная работа, которая, главным образом, конечно, нацелена на результат», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее представитель Кремля сообщил, что работу по этому вопросу курирует вице-премьер Алексей Гордеев, он ежедневно получает свежую информацию. Кроме того, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин держит ситуацию под личным контролем.

О «китовой тюрьме» общественность узнала осенью 2018 года, когда активисты Greenpeace сообщили о планируемой незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесенных в Красную книгу. Владелец компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов отказался добровольно выпускать косаток на волю. Он заявил, что животные являются его собственностью. При этом глава Приморского края Олег Кожемяк сообщил, что млекопитающие из «китовой тюрьмы» могут оказаться на воле в начале лета 2019 года.