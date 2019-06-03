Депутат Рады прокомментировал ситуацию с проходом судов под Крымским мостом

Вопросы, связанные с прохождением судов под Крымским мостом, носят в большей степени политический, нежели технический характер, и должны решаться на уровне руководств России и Украины. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

«У меня нет статистики, чтобы квалифицированно рассуждать о цифрах», — оговорился он, комментируя увеличение количества судов, прошедших за год под Крымским мостом.

По его словам, технический параметр не является ограничением.

Собеседник ФАН уверен, что, когда делаются такие объекты, как Крымский мост, учитываются моменты, связанные с прохождением грузов.

«Естественно, физически мост может пропускать столько, сколько должно быть, — подчеркнул он. — Могу точно сказать, что вопросы экономического характера сейчас зависят от политики. Если политические моменты будут урегулированы, то и торговля будет увеличиваться».

Что же касается взаимоотношений РФ и Украины, которые могут повлиять на возможное ухудшение коммуникации в Азовском море, то, по мнению Балицкого, это вопрос политический, и его надо решать посредством прямых переговоров украинского и российского правительств.

«А скорее в данном случае — президентов, потому что вопросов накопилось очень много, — констатировал он. — Петр Порошенко прятался за националистами. Очень надеюсь, что Владимир Зеленский будет более активен в этом вопросе, будет установлена коммуникация. И таким образом все связи с соседями будут улучшаться, а экономика Украины — расти. И, безусловно, движение через сухопутный и морской пути будет увеличиваться».

Напомним, Росморречфлот обнародовал информацию о количестве судопроходов по Керчь-Еникальскому каналу за первый год работы автодорожной части Крымского моста. Согласно статистике ведомства, за первый год в обе стороны проследовало 19,55 тысячи судов. А с 1 января по 15 мая текущего года эта цифра составила 6,2 тысячи судов, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, и практически равно показателю 2018 года. По сравнению с 2017 годом интенсивность судоходства в данном районе выросла на более чем 5%.