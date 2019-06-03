Почему США выгодно пугать европейцев ведомством Шойгу

Американцы пригрозили оставить европейцев без военной поддержки в условиях «российской угрозы», если они прекратят закупать у них вооружение. Военный эксперт Борис Рожин объяснил, почему США навязывают свою оборонную продукцию, пугая потенциальных клиентов министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Как сообщила испанская газета El Pais, лейтенант ВМС США Майкл Мерфи, отвечающий в Белом доме за связи с Евросоюзом, выдвинул ультиматум на встрече с европейскими чиновниками, состоявшейся 22 мая.

«Когда придет кризис и ваша оборона провалится, ваши граждане будут не очень впечатлены тем, что приобретенное вооружение только из европейских стран», — заявил Мерфи, критикуя нормы будущего Европейского фонда обороны и проекты Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны стран ЕС.

По словам представителя Вашингтона, новые правила в области контроля над экспортом, передачей технологий и интеллектуальной собственности помешают участию американских предприятий в оборонных контрактах в Евросоюзе. При этом Мерфи напомнил, что европейцы граничат с Россией, которая, по его словам, представляет «прямую физическую угрозу» и ЕС, и НАТО.

Мерфи заявил, что возможные недружественные действия Москвы и любой важный кризис в Европе «потребуют ответа США, Великобритании, Канады и Норвегии», но помощи союзников может и не последовать, если военные планы Евросоюза приведут к тому, что их вооружения «не смогут работать вместе» с вооружением НАТО.

«Тут все прозрачно. Под предлогом вымышленной активизации деятельности Минобороны РФ, мифического усиления российской угрозы и необходимости защитить от нее Евросоюз США пытаются пролоббировать интересы американских оборонно-промышленных компаний в Европе. Вашингтону выгодно поставить европейцев в зависимость от своего ВПК и заставить их тратить 2% от своего ВВП на оборону, потому что все эти деньги пойдут американцам», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Борис Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад».

По словам военного эксперта, самостоятельная европейская армия для США нежелательна, потому что она ослабит их рычаги давления на Евросоюз и лишит американцев огромных заработков на продаже вооружения. А потому они идут на все, чтобы этого не допустить. Угрозы и ультиматумы — все идет в ход.