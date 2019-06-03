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ФАН-ТВ

Собянин открыл четыре станции московского метро. ФАН-ТВ

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Сергей Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро. Для пассажиров заработали станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Градоначальник поздравил жители районов юго-востока столицы, которые десятилетиями ждали появления станций рядом с домом. С сегодняшнего дня москвичи и гости столицы могут воспользоваться четырьмя из восьми станций участка. Полностью линия заработает к началу 2020 года.

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Автор: Сергей Петров
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