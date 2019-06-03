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МИД России заявил об отсутствии у суда ООН юрисдикции для рассмотрения иска Украины

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МИД России заявил об отсутствии у суда ООН юрисдикции для рассмотрения иска Украины

Гаага, 03 июня. Международный суд ООН не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России, предъявленного в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач на слушаниях в Гааге.

Он отметил, что украинская сторона пытается использовать две конвенции, чтобы расширить круг рассматриваемых вопросов.

«Ни одна из конвенций не связана с сущностью текущих разногласий между двумя странами», — подчеркнул Лобач.

Посол добавил, что текущее разбирательство носит искусственный характер, поскольку связано с двумя абсолютно разными ситуациями, требующими отдельного рассмотрения. Лобач пояснил, что первая часть претензий относится к развязанному Киевом на Донбассе внутреннему вооруженному конфликту между украинскими вооруженными силами, поддерживаемыми проправительственными волонтерами, и населением восточной Украины, пытающимся защититься от тех, кто захватил власть в столице государства. Вторая часть дела связана с обвинениями в расовой дискриминации в Крыму.

«Однако нет сомнений, что настоящая цель в данном случае заключается в том, чтобы оспорить воссоединение Крыма с Россией, несмотря на тот факт, что воссоединение произошло на основе свободного и искреннего выбора народа Крыма, сделанного в ходе референдума», — пояснил Дмитрий Лобач.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН, в котором обвинила Россию в нарушении двух упомянутых выше конвенций. 19 апреля 2017 года состоялось заседание, на котором суд постановил, что РФ должна обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. Что касается Конвенции о противодействии финансированию терроризма, суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер в отношении России. Слушания, проходящие в Гааге с 3 по 7 июня, касаются только предварительных возражений РФ в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения Украины, с которыми наша страна выступила 12 сентября 2018 года.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: ТАСС
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