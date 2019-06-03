Политика из партии Меркель обнаружили с простреленной головой в Германии

Берлин, 3 июня. В Германии 65-летнего политика обнаружили с простреленной головой на его собственном участке.

О ЧП сообщило немецкое издание Bild. По данным таблоида, речь идет о члене «Христианско-демократического союза» (ХДС) Вальтере Любке. Он являлся главой администрации германского округа Кассель в федеральной земле Гессен. Ему было 65 лет.

Обстоятельства смерти политика устанавливают следователи и полиция. Как уточняет «Ридус», Как оружия на месте происшествия не обнаружили.

Отметим, что Любке является автором скандального высказывания о том, что те, кто недоволен политикой открытых дверей, проводимой правительством Меркель, может в любое время покинуть Германию. Об этом он заявил в самый разгар миграционного кризиса в Германии. По данным Die Welt, к тому моменту ФРГ уже покинули тысячи немцев.