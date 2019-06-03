Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей ПМЭФ-2019

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В опубликованном в журнале ПМЭФ-2019 поздравительном сообщении глава российского государства заявил, что РФ открыта к активному и равноправному взаимодействию со всеми странами, региональными и международными организациями для обеспечения роста в экономической сфере. По словам Путина, рекомендации, которые будут выработаны на форуме в Петербурге, послужат укреплению международного партнерства.

Лидер России заметил, что ПМЭФ-2019 помогает искать ответы на основные вопросы современной повестки. По словам Путина, в 2019 году на петербургском форуме встретятся политики, авторитетные эксперты и ученые. Они обсудят темы, связанные с перспективами развития не только российской экономики, но и глобальной. Также участники коснутся вопросов цифровизации и технологического развития.

Глава российского государства подчеркнул, что необходимо строить эффективную экономику и работать над созданием честных правил глобальной торговли. Только после этого, по мнению Путина, граждане всех государств смогут реализовать свой потенциал, получить образование и найти достойную работу.

Путин сообщил, что РФ готова «к активному, равноправному взаимодействию со всеми государствами, региональными и международными организациями для обеспечения всеобщего экономического роста, развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры».

«Убежден, что выработанные на форуме рекомендации и заключенные в его рамках соглашения послужат укреплению международного партнерства, построению благополучного будущего наших стран и народов», — резюмировал лидер России.

По словам руководителя аппарата правительства РФ, председателя организационного комитета по подготовке ПМЭФ Константина Чуйченко, в программе форума запланированы дискуссии, бизнес-диалоги и встречи на самом высоком уровне. Он также выразил уверенность в том, что в рамках ПМЭФ будет подписано «большое количество соглашений, которые в скором будущем приведут к значимым взаимовыгодным проектам».

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня в Северной столице. На ПМЭФ-2019 будет особое внимание уделено перспективам развития российской и мировой экономки. Также участники форума обсудят правила глобальной торговли и обмен технологиями и инвестициями. В общей сложности запланировано свыше 120 мероприятий.