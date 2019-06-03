СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области по делу о хищении

Москва, 3 июня. Сотрудники следственного комитета попросили арестовать бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о хищении, об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 июля 2019 года в отношении депутата седьмого созыва Ивановской области Конькова Павла Алексеевича», — сообщили в суде.

Конькова задержали в субботу, 1 июня. Его подозревают в присвоении 700 млн рублей из федерального бюджета. Задержан также и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. По версии следователей, подозреваемые и их соучастники перечисляли средства из бюджета Ивановской области на счета организаций, которые входят в группу компаний «ПРОДО».

Ранее СК РФ опубликовал видео, на кадрах которого запечатлено задержание Конькова. На записи, размещенной на официальном YouTube-канале ведомства, показан обыск в особняке чиновника. Запечатлены деньги и документы, которые были найдены в ходе следственных действий.