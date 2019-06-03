Индекс ММВБ обновил исторический рекорд

Москва, 3 июня. Индекс Московской международной валютной биржи впервые в истории поднялся выше 2700 пунктов, свидетельствуют данные на официальном сайте ММВБ.

Напомним, 21 мая индекс ММВБ впервые в истории превысил 2600 пунктов. К 10.08 индекс ММВБ подскочил на 0,2%, до 2576 пунктов, а индекс РТС увеличился на 0,2%, до 1259 пунктов.

Аналитики объяснили, что индексы растут на фоне положительной динамики цен на нефть. Баррель марки Brent подорожал на 0,4%, до 72,27 доллара.