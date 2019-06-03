«Избитый полицией» подросток в Петербурге оказался фигурантом уголовного дела

Санкт-Петербург, 3 июня. Стали известны новые подробности якобы незаконного задержания 17-летнего подростка В. петербургскими правоохранителями, которые полностью меняют взгляд на ситуацию.

Мать подростка дала интервью «Новой газете», в котором обвинила правоохранительные органы в незаконном задержании и избиении ее сына. По словам женщины, 28 мая он вышел вечером в магазин за семечками. В «Семье» его заподозрили в краже и задержали. А забравшие его правоохранители якобы в течение двух часов избивали молодого человека прямо в участке.

Заявление женщины вызвало общественный резонанс, так как его подхватили и активно растиражировали ведущие либеральные издания — «Медиазона», «Дождь» и «Эхо Москвы». Везде история была представлена как пример некого произвола сотрудников полиции.

Заинтересовавшись инцидентом, журналисты решили выяснить детали произошедшего. Выявленные ими факты показали, что из правды в словах матери «пострадавшего», пожалуй, только имя сына и название магазина.

По словам матери, в «Семье» часто воруют. Она предположила, что охранники решили, что ее сын тоже что-то вынес, однако скрыла тот факт, что у сотрудников магазина были все основания так полагать. Дело в том, что В. далеко не «белый и пушистый», каким его уже представили читателям либеральные издания.

В свои 17 лет молодой человек уже попадал в поле зрения полиции. Кроме того, он проходит по уголовному делу о групповом разбое в качестве подозреваемого. Ему грозит реальный срок заключения. Стоит также отметить, что отец трудного подростка сам является сотрудником полиции.

После громких обвинений в адрес сотрудников полиции со стороны матери «пострадавшего» службой безопасности ГУ МВД по Петербургу и главным следственным управлением СК РФ по городу были организованы соответствующие проверки. Никаких объективных данных о противоправных действиях в отношении подростка получить не удалось.

Неположительная характеристика подростка В. была получена и в «Семье». Выяснилось, что молодой человек им хорошо знаком. После визитов юноши с друзьями в магазине часто обнаруживалась недостача товара. В день инцидента камера видеонаблюдения зафиксировала, что он взял с полки товар, но через кассу его не понес. При задержании подросток оказал сопротивление, сотрудникам ЧОП пришлось вызвать полицию.

В отделе полицейские выявили у задержанного ушибы и вызвали скорую помощь. Выходя к медикам, молодой человек попытался убежать от полиции, однако упал, сообщают очевидцы. Несколько человек подтвердили, что В. упал именно в момент бегства, из-за чего и получил так называемые травмы.

Никаких серьезных диагнозов и травм, список которых публикуют либеральные СМИ, подросток не получал. Экспертиза Детской городской больницы, куда он был госпитализирован, свидетельствует о получении им лишь ушибов и синяков. Главный герой скандальной истории находится дома, стационар ему не назначили, утонили врачи.