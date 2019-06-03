В Госдуме объяснили, в чем интерес России от участия в ПАСЕ

Иллюзий о возможности участия России в июньской сессии ПАСЕ нет. Такие прогнозы об итогах сегодняшнего заседания регламентного комитета ассамблеи в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучила депутат Государственной думы Светлана Журова.

«Прогнозировать хотелось бы хорошие результаты, но мы понимаем, что, скорее всего, этого не случится. Иллюзий на этот счет нет», — заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

Многие коллеги хотят поддержать Россию и изменить соответствующую регламентную норму, отметила собеседница ФАН.

«Посмотрим, может быть коллегам хватит смелости проголосовать за изменения и, соответственно, возвращение российской делегации. Пока я не чувствую, что они готовы к этому», — добавила член фракции «Единая Россия».

Парламентарий уточнила, что если решение не будет принято, то отношения с ассамблеей останутся на том же уровне, что и сейчас. Хотя, по словам Журовой, учет мнения России необходим для самой ПАСЕ в целях формирования «полной картины».

«Россия — весомый игрок на политической арене. Мы всегда имели отличное от других мнение, и это было важно для демократии, важно для дискуссии», — отметила Журова.

Конечно, для самой России острой необходимости участия в заседаниях ПАСЕ нет, подчеркнула депутат.

«Но все-таки есть ряд позиций, которые для нас важны. Например, мы не участвуем в выборах ЕСПЧ, практически половина судей избраны без нашего участия. Это достаточно странно, потому что наши дела там рассматриваются», — резюмировала депутат.

Напомним, сегодня пройдет заседание регламентного комитета ПАСЕ, на котором будет решаться российский вопрос. Речь пойдет о допустимости применения санкций к национальным делегациям.

В 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда других полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине. В дальнейшем было принято решение ужесточить санкции. В результате Москва прекратила участие в заседаниях ассамблеи, а также заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы.