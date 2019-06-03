Песков объяснил, как санкции США помогли китайским компаниям вести бизнес в России

Москва, 3 июня. Американские санкции влияют на экономические отношения РФ и Китая, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в своих движениях ни одна страна не может быть свободна полностью, ведь в мире все взаимосвязано.

«Любому государству приходится балансировать и корректировать свою деятельность в экономической области, потому что все мы зависим друг от друга», — пояснил он.

Именно поэтому в отношениях РФ и Китая, конечно, ощущается влияние американских санкций. Однако, как подчеркнул Песков, России и Китаю «хватает суверенитета, чтобы принимать такие меры, которые мы считаем для себя чрезвычайно важными».

«И, конечно же, двусторонние экономические отношения России и Китая — это очень значимый аспект мировой экономики», — добавил он в эфире передачи «Софико» на телеканале RT.

В ответ на просьбу уточнить, какое именно оказывают влияние санкции, Песков пояснил, что некоторые бизнесмены просто стали проявлять больше осторожности в вопросе инвестирования, открытия на территории РФ своих предприятий. При этом он выразил уверенность, что утверждать, что все «непременно будут руководствоваться существующими санкциями», неправильно.

По его мнению, санкции США даже помогли некоторым китайским компаниям вести бизнес в России