Huawei приобрела технологию распознавания лиц у российской компании

Москва, 3 июня. Производитель электроники и гаджетов Huawei купил российскую технологию распознавания лиц. Китайская организация приобрела патенты и команду разработчиков у компании «Вокорд».

По данным ЕГРЮЛа, российская «дочка» китайского производителя «Техкомпания Хуавэй» и гонконгская Huawei Digital Technologies Co Ltd стали владельцами компании «Игл софтлаб». Именно эта организация приобрела патенты у «Вокорда». Также часть сотрудников российской компании переходит на работу в «Игл софтлаб». Подробности сделки между Huawei и «Вокордом» описали «Ведомости». Издание ссылается на источник, знакомый с одним из акционеров российской компании, а также на человека, близкого к одной из сторон сделки. Информацию «Ведомостям» подтвердили и другие источники.

«Игл софтлаб» была создана в конце прошлого года Любовью Кайдешвили и Владимиром Кузьмичевым, которые являются однофамильцами сооснователя и технического директора «Вокорда» Алексея Кадейшвили и совладельца компании Вячеслава Кузьмичева. Минимум шестеро из 14 миноритарных акционеров «Игл софтлаба» работают в «Вокорде». 17 мая все они продали доли новому владельцу.

Компания «Вокорд» основана в 1999 году. Организация занимается производством и разработкой высокотехнологичных систем безопасности на базе машинного зрения и интеллектуальных алгоритмов обработки видео. Технология распознавания лиц, разработанная в компании, занимает первое место в мире в международном рейтинге Вашингтонского университета. «Вокорд» является резидентом Фонда Сколково.