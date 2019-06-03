Песков заявил, что возможность встречи Путина и Трампа на саммите G20 сохраняется

Москва, 3 июня. Вероятность проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке сохраняется. Об этом заявил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

По словам Пескова, к настоящему моменту Вашингтон официально не предлагал Москве провести отдельную встречу, поэтому «до сих пор неизвестно, состоится ли она вообще».

«Никаких официальных объявлений со стороны США пока не прозвучало», — отметил пресс-секретарь лидера РФ.

Напомним, ранее появилась информация, что президенты двух стран могут провести встречу на полях саммита G20 в Японии в июне. В Кремле отметили, что возникает вопрос о формате встречи. Она может быть проведена «на ногах», в кулуарах или по заранее заранее согласованному запросу в формате полноценных переговоров с подготовленной повесткой.