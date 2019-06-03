Песков назвал закон о Рунете мерой предосторожности против незаконных действий

Москва, 3 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны ставят под угрозу международное право и пытаются отрезать Россию от глобального Интернета.

По словам Пескова, есть все основания думать, что предпринимаются попытки отключить Россию от глобальной инфраструктуры Интернета. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в этих условиях необходимо быть «самодостаточными и независимыми», в том числе в сфере Интернета.

«Это глобальная информационная среда, но, к сожалению, мы живем в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право. Мы обязаны принять меры предосторожности», — заявил Песков в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

Также Песков привел пример противоправных действий в отношении китайской компании Huawei: компанию отключают от обновлений американской операционной системы — они станут недоступны на устройствах этой компании. Москва видит последствия торговых войн и сталкивается с угрозами, добавил Песков.

Президент РФ Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае угроз безопасности и работоспособности Рунета Роскомнадзор сможет осуществлять управление сетью общего пользования.